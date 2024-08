Die 27. kulinarischen Weinbergwanderung durch die Siebeldinger Gemarkung findet erstmals nicht im September statt, sondern bereits am Sonntag, 25. August. Darauf hat Ortsbürgermeister Peter Klein hingewiesen.

Der Terminwechsel gehe auf einen Wunsch der Winzer zurück. Die Veranstaltung ist eine der größten ihrer Art in Deutschland. Es wird sieben Genussstände an einem gut beschilderten Rundweg geben. Wer sich über Neuigkeiten aus der Wein- und Züchtungsforschung informieren möchte, kann den Geilweilerhof besuchen, der ab 10 Uhr Tag der offenen Tür hat. Auf dem Programm stehen neben Führungen durch die Labors und Zuchtquartiere auch Verkostungen von neuen Rebsorten.

Die Eröffnung der Weinbergwanderung ist um 11 Uhr an Station eins, dem Stand des Weinguts Marienfelderhof. Wanderfreunde können an einem Preisausschreiben teilnehmen. Hierzu müssen an den einzelnen Genussstationen Quizfragen beantwortet werden. Unter allen richtigen Einsendungen werden Sach- und Weinpreise verlost.

Gut ausgeschilderte und ausreichende Parkmöglichkeiten stehen am Geilweilerhof sowie am Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung.

Info

Weitere Informationen zur Veranstaltung, die bei jedem Wetter zwischen 10 und 18 Uhr stattfindet, können unter www.weinwanderung-siebeldingen.de in Erfahrung gebracht werden.