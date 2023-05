Acht örtliche Weingüter präsentieren am 3. und 4. Juni, samstags von 16 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 16 Uhr, bei der Hainfelder Weinrunde ihre besten Kreationen des neuen Jahrgangs. Das teilen die Veranstalter mit. Besucher kaufen an den beiden Tagen für 20 Euro jeweils ein Tagesticket sowie ein Weinglas bei einem der beteiligten Weingüter. Damit können sie dann von Winzer zu Winzer ziehen und die Hainfelder Weine probieren. Neben der Probe werden in den Weingütern kleine Speisen angeboten, zudem verköstigen das Restaurant Am Dorfbrunnen sowie das Gasthaus Zum Logel die Besucher.

Info

Alles Wissenswerte rund um die Veranstaltung im Internet unter www.hainfelder-weinrunde.de.