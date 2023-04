Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Reblaus lebt. Dieser für Winzer wenig positive Satz ist für Menschen, die gerne ausgehen, um etwas Leckeres zu essen und ein Glas Wein zu trinken, dagegen sehr wohl eine gute Nachricht.

Das Weinrestaurant „Reblaus“ in einem liebevoll restaurierten gelben Sandsteinhaus in der Friedhofstraße 88 in Maikammer hat ab sofort an vier Tagen wieder für seine Gäste geöffnet.