Die Nachbarn sind mit ihrem Eilantrag nicht durchgekommen. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat am Donnerstag entschieden, dass die Weinkontor-Lounge in Edenkoben wieder öffnen darf. Ein paar Umbauten auf dem Gelände sind noch nötig. Aber in wenigen Tagen soll schon Wiedereröffnung sein.

Bald können Gäste wieder gemütlich im Grünen sitzen und Wein genießen. Wie sie es schon in den vergangenen zwei Jahren gerne taten. Bis zum 13. Mai, als der Landkreis Südliche