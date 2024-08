Von Freitag bis Montag, 23. bis 26. August, feiert Großfischlingen seine traditionelle Weinkerwe – mit viel Musik und einem Umzug.

Die Kerweprinzessinnen Emma und Ella werden das Fest am Freitag um 18.30 Uhr im Schulhof eröffnen. Anschließend werden die neuen Traubensafthoheiten Noah und Greta gekrönt und Freischoppen ausgeschenkt. Immer einen Höhepunkt bildet der Kerweumzug mit festlich und bunt geschmückten Wagen und Fußgruppen, auch aus Nachbargemeinden. Dieser startet am Samstag um 18 Uhr in der Straße Am Hofstück. Er verläuft über die Straße Am Kirchgarten, die Friedhofstraße und endet in der Oberstraße vor dem Spielplatz. Dort endet er mit Grußworten der neuen Ortsbürgermeisterin Sibylle Menyhárt, der Ehrengäste und zahlreicher Weinprinzessinnen. Auf die Reden der Kerwebuben Jakob und Leopold Dreschmitt und des Kerweredners Bernd Schuster kann man gespannt sein. Ab 19 Uhr legen die Pfalz-DJs im La Boca in der Oberstraße auf. Der Kerwesonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Gallus. Ab 17 Uhr unterhält Yesterday’s Gone mit Live-Musik im La Boca. Am Montag lädt DJ Nico zum Abtanzen ab 20 Uhr in den Schulhof ein.

Von Samstag bis Montag können sich die kleinen Gäste auf Runden mit dem Karussell, am Sonntag ab 14 Uhr auf Unterhaltung mit einem Zauberer und ab 15 Uhr auf Spiele im Schulhof freuen. Eine Ausstellung von Kunsthandwerk und Handarbeiten im Hof von Marlies Geiger lockt Samstag und Sonntag ab 14 Uhr zum Besuch und Shoppen. Für Bewirtung sorgen das La Boca und Hanold’s Kerwehof am Samstag und Sonntag, die Vinothek Spiegel von Freitag bis Sonntag, der Partyservice Rohr & Fechter im Schulhof von Freitag bis Montag. Zudem gibt es am Sonntag und Montag im Dorfgemeinschaftshaus Kaffee und Kuchen und im Jugendtreff Süßigkeiten.