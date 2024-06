Maria Leibel ist die neue Edesheimer Weinhoheit. Sie tritt die Nachfolge von Louisa Anselmann an, die Edesheim, seine Weingüter und den Wein in den letzten knapp drei Jahren repräsentierte.

Für den Abend hatte sich Maria nicht in das für viele Weinprinzessinnen übliche Dirndl geworfen, sie setzte auf ihr schönes schwarzes Abendkleid, welches sie schon zum Abi-Ball getragen hatte. „Ich habe zwar auch ein Dirndl, aber das Abendkleid fand ich zur Krönung irgendwie passender“, stellt sie fest. Für die 18-jährige ist eine zwei Jahre währende Amtszeit vorgesehen. Bei ihren beiden Vorgängerinnen hatte Corona für eine Verlängerung auf drei Jahre gesorgt. Ihr Abitur hat Maria im März an der Maria Ward-Schule in Landau abgelegt.

Aktuell hofft sie auf trockenes und warmes Wetter, ist sie doch im Dienst der VG Edenkoben an der Kasse des Edesheimer Schwimmbades tätig. Ihre weitere Zukunft hat sie bereits geplant. Im September diesen Jahres startet sie im Institut St. Dominikus in Speyer in den Bundesfreiwilligendienst. Zehn Monate wird sie sich dort in der sozialen Pflege engagieren. Im Oktober 2025 beginnt dann ihr Studium, ein keineswegs alltägliches, wird sie nämlich Hebammenwissenschaften studieren. Die Regelstudienzeit in diesem dualen Studiengang beträgt sechs Semester, wobei man im Krankenhaus auch schon praktische Erfahrungen macht.

Weinbau hat in Familie Tradition

Marias Verbindung zum Wein leitet sich über ihrer Mutter her. Seit Generationen wird nämlich das Weingut Garth, aus dem ihre Mama stammt, als Familienbetrieb bewirtschaftet. Auf Uropa und Opa folgte Marias Onkel Matthias, der heute als Chef verantwortlich zeichnet. Marias fünf Jahre älterer Bruder Martin studiert derzeit Weinbau und Önologie. Sobald er das Studium hinter sich gebracht hat, wird auch er ins Garthsche Weingut einsteigen. Maria selbst weiß was es bedeutet im Weinberg zu arbeiten, schneidet sie doch beispielsweise Reben und bindet diese an.

Nur vom Traktorfahren lässt sie lieber die Finger weg. Dazu engagiert sie sich noch bei Veranstaltungen im Weingut ihres Onkels, beispielsweise bei der Weinexchange, aber auch beim Weinfest. Angesprochen auf ihren Lieblingswein wartet sie mit einer Überraschung auf. Der in unseren Breiten kaum noch bekannte Rote Riesling, der wohl deutlich älter ist als die weiße Variante, hat es ihr angetan. „Er ist etwas würziger als der weiße Riesling“, klärt sie auf. Ihre Eltern haben sich beruflich abseits des Weines orientiert. Ihre Prinzessinnenkrone gefällt Maria sehr, auch wenn diese schon etwas in die Jahre gekommen ist. „Ich finde sie zeitlos und nicht zu pompös. Man sieht ihr das Alter nicht an. Schon meine Patentante Christiane Kuhn, heute Argus, hat sie vor über 30 Jahren getragen.“ Maria engagiert sich bei den Edesheimer Jungwinzern. Die dort Verantwortlichen fragten sie im November 2023, ob sie nicht Weinprinzessin werden wolle. Sie bat sich etwas Bedenkzeit aus, besprach sich mit ihren Vorgängerinnen und sagte dann mit Überzeugung zu. Maria will alles ganz entspannt auf sich zukommen lassen: „Ich mache mir da erst mal gar keinen Stress und lasse mich überraschen, was sich so alles ergibt.“

Musik liegt Prinzessin am Herzen

Als im Gespräch mit Maria der Blick auf das geradezu historische Klavier im Wohnzimmer fällt, sagt sie, dass ihr Musik sehr am Herzen liegt. Sogar eine drei Jahre dauernde Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin hat sie erfolgreich absolviert, wobei das C für Chorleitung steht. „Ich habe da neben der Schule jeden Samstag im Bischöflich Kirchenmusikalischen Institut in Speyer gelernt. Das war schon fast wie ein Studium“, blickt sie zurück. Sie kann auch Orgel und Oboe spielen.