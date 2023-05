Ein Hotel-Restaurant, zwei Weingüter, eine neue Veranstaltungsreihe – drei Rhodter Unternehmerinnen stellen etwas Neues auf die Beine, um damit ins Traminerdorf zu locken.

Schon bei der Eröffnung im vergangenen Frühjahr hatte Lisa Soltmann betont, welch ein Potenzial in der Außenanlage des Hotel-Restaurants Rhodter Adler schlummert. Sie meinte damit vor allem den Garten im Innenhof des Anwesens in der Weinstraße. Eine Fläche, umgeben von historischen Gemäuern, die förmlich danach schreit, bespielt zu werden. In Katrin Schilling und Christine Gehrlein hat die Hotel-Managerin nicht nur zwei Freundinnen gefunden, sondern auch Mitstreiterinnen, um dort etwas Neues auf die Beine zu stellen.

Im Traminerdorf stehen zwar schon so einige Termine im Veranstaltungskalender, unter anderem das Blütenfest, das jedes Jahr die Masse anlockt. Das weibliche Trio möchte diesen nun um Ereignisse bereichern, mit denen es ein bestimmtes Publikum ansprechen möchte. Frauen und Männer, die wie sie Mittdreißig sind, aus der Südpfalz und Umgebung stammen und bei einem Gläschen Wein, Fingerfood und Musik ins Gespräch kommen möchten.

Musik geht bis 22 Uhr

Auftakt der Reihe ist am Samstag die Rhodter Summerwine night, übersetzt Sommerwein-Nacht. So lautet der Titel der Veranstaltung, bei der die Erzeugnisse der Weingüter Anlag-Nichterlein und Seitz-Schreiner ausgeschenkt werden, aus deren Hause Christine Gehrlein und Katrin Schilling stammen. Die beiden bringen ebenso wie Lisa Soltmann das nötige Personal mit, um die Fete steigen lassen zu können. Wobei die Musik um 22 Uhr abgedreht wird, um die Nachtruhe der Nachbarn nicht zu stören, wie Lisa Soltmann informiert.

Nach der Premiere sollen weitere Veranstaltungen folgen, die unter demselben Titel laufen oder je nach Thema anders genannt werden können. So ist laut Schilling eine kulinarische Weinprobe im Ballsaal des Hotels denkbar. Die Verantwortlichen möchten die Resonanz auf das erste Ereignis sowie Rückmeldungen und Anregungen für weitere Termine abwarten. Damit das Ganze einen Wiedererkennungswert hat, haben sie ein Logo entworfen: Zu sehen sind eine Flasche Wein, kombiniert mit Besteck.

Um die Feier am Samstag besser planen zu können, wünschen die drei Frauen, dass Gäste ihr Kommen im Hotel oder in den beiden beteiligten Weingütern ankündigen. Wobei spontane Besucher ebenfalls willkommen sind.

Info

Rhodter Summerwine night am Samstag, 20. Mai, 17 bis 22 Uhr, im Weingarten des Rhodter Adler.