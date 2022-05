Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt der Verein der Keschdebuschwinzer wieder zum Birkweiler Weinfrühling ein. Gäste können sich an Pfingsten über Natur, Kulinarik und Weine im Kastanienbusch erfreuen.

2006 hatten die Keschdebuschwinzer erstmals zur kulinarischen Weinbergswanderung in die berühmte Weinlage eingeladen. Jährlich waren Tausende Gäste gekommen. Deswegen freut es Vorstand Achim Doll sehr, dass die Veranstaltung nach der Corona-Unterbrechung wieder stattfinden kann. Von Samstag bis Montag werden acht Winzer und fünf Gastronomen beim 14. Weinfrühling für das leibliche Wohl sorgen. Von veganen Speisen, Bowls und Burgern bis zu mediterranen und Pfälzer Gerichten ist für jeden Gaumen etwas geboten. Begleitend dazu präsentieren die Birkweiler Weingüter Lencer-Löhr, Graßmück & Wolf, Gies & Siener, Scholler & Dr. Wehrheim und Dicker-Doll ihre Weine, Sekte und Seccos.

Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr. Neben Repräsentanten aus der Politik werden die Pfälzische Weinprinzessin Sabina Kobeck und SÜW-Weinprinzessin Maya Bader den Weinfrühling eröffnen. Geöffnet haben die Stände am Samstag ab 16 Uhr sowie am Sonntag und Montag ab 11 Uhr. Da die Parkplätze in Birkweiler rar sind und die Verkehrsführung im Ort geändert wird, um eine sichere Wanderung zum Fest zu gewährleisten, bittet der Verein darum, öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.