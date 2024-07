Von Freitag bis Montag, 2. bis 5. August, feiert Kapellen-Drusweiler wieder sein Weinfest, das eine mehr als 30-jährige Tradition hat. In den Winzerhöfen gibt es auch Live-Musik. Das Fest wird am Freitag um 18.30 Uhr am Kinderkarussell im Ortsmittelpunkt auf dem Plätzel von Ortsbürgermeister Gerd Kropfinger und der SÜW-Weinprinzessin Joanne Stibig mit 100 Gratis Gläsern Secco rose eröffnet. Die Chorgemeinschaft begleitet mit Gesangseinlagen die Eröffnung.

Entlang der Hauptstraße gibt es Fahrgeschäfte, Süßwarenstände und die Hof-Schenken. Im Weingut der Familie Rainer Rapp unterhält am Samstag die Akustik Formation Fun Connection. Der Hof ist bereits ab 11.30 Uhr geöffnet. Am Montag spielt Acoustic & Amazing. Im Innenhof des Restaurants Kapeller Hopfestubb spielt am Freitag das Akustik Duo Lucky Random. Am Samstag folgen die Band Tauschbar sowie am Montag Live-Musik von Sascha Kleinophorst. Beim Sportverein im Alten Schulhof spielt am Freitag und Samstag der Alleinunterhalter Andre die Gäste. Am Sonntag wird ein traditioneller Pälzer Babbeldaach eingelegt und am Montag sorgt Marcel der Kirchberger für Unterhaltung. Am Sonntag sind alle Höfe ab 11.30 Uhr geöffnet. rhp