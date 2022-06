Kirrweiler feiert vom 1. bis 4. Juli sein Weinfest, den „Weinzehnt“.

Bereits Anfang Juni wurde der fürstbischöfliche Weinzehnt von Kirrweiler nach Speyer gebracht, so wie früher mit Pferden und Fuhrwerk. Weihbischof Otto Georgens und Bischof Karl-Heinz Wiesemann nahmen die Weinfuhre persönlich in Empfang. Am Wochenende nun findet das Weinfest statt. Eröffnung ist bereits am Donnerstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, mit einer Kunstausstellung im Edelhof. Holzkunstwerke von Stefan Behr und Bilder von Sonja Bittlingers können im Foyer des Edelhofs besichtigt werden. Am Eröffnungsabend gibt es Musik vom Duo Mon Mari et Moi. Die Vernissage wird von SWR-Moderatorin Kerstin Bachtler und Schauspieler Bodo Redner moderiert. Öffnungszeiten: Freitag, 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Die offizielle Weinfesteröffnung mit Weinprinzessin Marlen I. und Bürgermeister Rolf Metzger ist am Freitag ab 19 Uhr in den Höfen.

Viel Live-Musik

Weinfeststimmung in allen Ausschankstellen und viel Live-Musik ist angesagt, unter anderem mit Acoustic & Amazing, Flash ,K’ Swag, DJ Danny Malle und Best of LJ. Auch am Weinfestsamstag gibt es in jeder Ausschankstelle Live-Musik. Flash ,K’ Swag, Insanity und Private Place spielen für die Weinfestbesucher auf.

Am Sonntag gibt es für die Kleinen Kinderprogramm auf dem Kirchenvorplatz. Der Förderverein Kindergarten verkauft am Sonntag Eis im Becher oder in der Waffel. Über die ganzen Festtage bieten Schausteller Entchenangeln und Ballonwerfen an.

Am Sonntag gibt es beim Weingut Schlössel Guggemusik mit den Altlossema Rhoigeischda. Die Band Tom Co. spielt bei den Weed Watchers ohne Gage für die Ukraine. Eine Spendenkasse steht bereit. Auch bei der Landjugend gibt es wieder eine Liveband. Am Montag lädt das Schlössel zum Mittagstisch ein. rhp/kkr