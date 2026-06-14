Ein junger Mann hat beim Weinfest in Rohrbach in Landau einem Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Nach Angaben der Polizei wurde der Geschädigte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf meldete die Security Probleme mit zwei 16-Jährigen. Einer von ihnen erhielt einen Platzverweis und sollte später vom Gelände gebracht werden, der andere mischte sich ein. Beide beleidigten und bedrohten die Mitarbeiter, zudem flog eine Flasche in Richtung der Security. Außerdem stritten sich fünf Personen im Bereich der Hauptstraße, dabei traf ein Schoppenglas den Kopf eines Beteiligten. In der Nacht zum Sonntag kam es zu einer weiteren wechselseitigen Körperverletzung, deren Hintergrund unklar blieb.