Landauf, landab werden wegen der schwierigen Corona-Lage Weinfeste abgesagt. Aber die Südliche Weinstraße lässt sich das Feiern nicht nehmen. Die Gaumenfreunde aus Edenkoben stellen sich der Herausforderung.

Das Weinfest der Südlichen Weinstraße, das seit über 70 Jahren in Edenkoben steigt, ist jeden September ein Anziehungspunkt für Einheimische und Gäste. Gute Tropfen, leckere Schmankerl, beschwingte Musik, allerlei Unterhaltung. Promis werden in Wein aufgewogen, und die neuen Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße haben ihren ersten Auftritt. Aber Corona macht ja bekanntlich gerade allen Veranstaltungen – zumindest in ihrem gewohnten Sinne – einen Strich durch die Rechnung. Das Weinfest, wie es normalerweise in der Edenkobener Innenstadt stattfindet, ist wegen der Pandemie nicht zu realisieren. Aber die Organisatoren haben sich mit „Kokolores & Co.“ eine Alternative einfallen lassen: Gefeiert wird über zwei Wochenenden auf dem Kirchbergparkplatz.

Veranstalter für das „kleine Weinfest der Südlichen Weinstraße“ ist die Gaumenfreunde Event GmbH aus Edenkoben. Die Kreisverwaltung hat das Hygienekonzept abgesegnet. Mit einem Kostenblock von über 80.000 Euro gehen die Gaumenfreunde in die Vorleistung und tragen dieses Risiko bewusst, wie es heißt. „Es war uns wichtig, dass der Verein Südliche Weinstraße hinter uns steht, und dass die ansässigen Winzer und Vereine mit einbezogen werden. Jeder bringt sich ein, so wie er kann. Um den Rest kümmern wir uns“, erklärt Geschäftsführer Alexander Kurz. Das Cateringunternehmen will mit seinem Engagement „unser Heimatgut retten“. Kein Weinfest funktioniere ohne Ehrenamt. Da gebe es die Bratwurst bei der Feuerwehr und den Schoppen beim Sportverein. „Aber kein Ehrenamt kann ein solches Risiko, wie es in diesem Jahr vorliegt, tragen“, ist Kurz bewusst. „Wenn wir noch länger warten, wird es bald keine Weinfeste mehr geben.“

Viel Musik und Unterhaltung

Der 25. und der 26. September stehen ganz im Zeichen des Weinfestes: Die neuen SÜW-Weinprinzessinnen haben ihren Premieren-Auftritt, es folgt ein unterhaltsames Festprogramm mit Interviews, Poetry und zum Abschluss am Samstag die Band RockXn. Blasmusik gibt’s am Sonntag zum Frühschoppen, später spielt MEP-Live Klassiker aus Rock, Pop, Country und Blues. Natürlich dürfen ein Süßigkeitenstand, Autoscooter, Omas Dampfnudeln, Flammkuchen, Bratwurst und ein Food Truck nicht fehlen. Übrigens: Bei Kokolores & Co. steht das Co. mit einem Augenzwinkern für Corona.

Landrat Dietmar Seefeldt freut sich über das Engagement der Gaumenfreunde, „das unser Weinfest 2021 erst möglich macht“. Stadtbürgermeister Ludwig Lintz bestätigt: „Die Stadt Edenkoben allein hätte das Weinfest unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr nicht durchführen können.“ Die Weinfest-Tage sind kostenfrei, es ist keine Ticketbuchung notwendig.

Info

Aktuelle Infos gibt es unter www.suedlicheweinstrasse.de und www.gaumenfreunde-pfalz.de.