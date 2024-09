Die Ortsgemeinde Weyher feiert vom 6. bis zum 10. September ihr Weinfest. Da die Zusatzfahrten zum Weinpanorama im Mai so gut angenommen wurden, werden auch zu diesem Anlass wieder zusätzliche Fahrten angeboten. Das kündigt die Kreisverwaltung an. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, kann von Freitag bis Sonntag stündlich die Busse der Linie 500 nehmen, welche zwischen Edenkoben über Rhodt nach Weyher und zurück verkehren: am Freitag von 17.40 bis 23 Uhr, Samstag von 15.40 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 10.40 bis 18 Uhr. Abfahrt in Edenkoben ist jeweils um .40 Uhr und in Weyher zur vollen Stunde.