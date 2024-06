Markus Gerstle möchte bei seinen drei Weintouren rund im Rhodt Teilnehmern die Kultur und den Wein der Pfalz näherbringen. Solche Führungen gibt es häufiger – und doch hebt sich der Edesheimer mit seinem Angebot von anderen ab.

Die Weintour von Markus Gerstle richtet sich an die LGBTQ-Gemeinde. Angesprochen sind demnach Menschen, die sich als nicht heterosexuell bezeichnen. Für diese Gruppen hat der Kultur- und Weinbotschafter sein Angebot zugeschnitten. „Ich möchte mit meiner Queeren Wine Tour ein geschützes Umfeld schaffen, wo man sich geben kann, wie man möchte, sich über gleichgeschlechtliche Themen unterhalten kann, ohne dass jemand komisch guckt, wenn sich zwei Männer oder Frauen küssen.“ Auch wolle er Gästen mit homosexuellen Winzern, Köchen und auch Patissiers bekanntmachen, die tolle Produkte herstellten.

Der Südpfälzer hat nach eigener Aussage eine Marktlücke ausgemacht. Es gebe diverse Angebote für die Zielgruppe, bei dem gemeinsam Bier getrunken oder ein Film angeschaut wird. Beim Thema Wein gibt es die Initiative Queer-Wein, mit der das Land Weingüter, in denen queere Menschen in verantwortungsvolle Positionen tätig sind, auszeichnet. An speziellen Weintouren aber habe es gemangelt.

Bei den ersten beiden Touren vergangenes Jahr nahmen insgesamt 25 Personen Teil, größtenteils männlich und welche aus dem süddeutschen Raum angereist kamen, etwa aus Speyer oder Heidelberg, vereinzelt gar aus Stuttgart und München. Dieses Jahr hat sich Markus Gerstle drei Touren vorgenommen, die durch den Ort Rhodt und vorbei an der Villa Ludwigshöhe führen und bei denen zwei Weingüter neu dabei sein werden.

Die Teilnahme kostet jeweils 59 Euro. Inbegriffen sind dabei eine geführte dreistündige Tour durch die Weinberge mit Wissenswertem und Anekdoten über die Pfalz und die Pfälzer, fünf Weinproben mit Fingerfood sowie ein Pfälzer Abendessen mit Wein in einer Weinstube.

Info

Die Queer Wine Tour steht für 29. Juni, 27. Juli und 31. August auf dem Programm. Infos und Anmeldung online unter https://www.winetour-pfalz.de/queertour.html.