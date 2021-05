Zwei Unternehmen von der Südlichen Weinstraße sind mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden, wie das Wirtschaftsministerium mitteilt. Beide Firmen sind in der Weinbaubranche tätig.

In der Kategorie „Handwerk“ wurde die Firma Bähr Weinbautechnik aus Ilbesheim für ihre „Fingerhacke für den Weinbau zur herbizidfreien Beikrautregulierung“ ausgezeichnet. Zum Hintergrund: Glyphosat war jahrelang Standard für die Unkrautbekämpfung im Weinbau. Doch das anstehende Verbot und das wachsende Umweltbewusstsein vieler Kunden sorgen dafür, dass Alternativen an Bedeutung gewinnen. Eine davon ist die mechanische Unkrautbekämpfung. „Diese muss jedoch genauso wirksam, kostengünstig und darüber hinaus in schwierigen Lagen wie im Steilhang, bei Seitenhang oder in Terrassenlagen einsetzbar sein“, schreibt das Ministerium in seiner Pressemitteilung. Die Firma Bähr habe genau für diese Anforderungen die Fingerhacke entwickelt. Diese sei ein rein auf die Bodenbearbeitung im Unterstockbereich spezialisiertes Gerät. Angebaut an den Traktor, gewährleiste sie eine effektive Unkrautbekämpfung ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

In der Kategorie „Sonderpreis des Wirtschaftsministers 2021: Innovationen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft“ wurde die Firma Rebarrique mit Sitz in Hochstadt für den Bau eines viereckigen Barriquefasses ausgezeichnet. Im Unterschied zu den runden, herkömmlichen Holzfässern könnten die Fässer aus Hochstadt beliebig oft auseinander- und wieder zusammengebaut werden, heißt es in der Mitteilung. „Die Fasswandseiten oder einzelne Dauben lassen sich so austauschen, abhobeln oder abschleifen und immer wieder erneut toasten. Das verlängert die Nutzungsdauer dieser Fässer um Jahrzehnte. Ein viereckiges Barriquefass kann so bis zu 15 herkömmliche Barriquefässer ersetzen.“ Außerdem könne das platzsparende Mehrwegweinfass in Sekundenschnelle geöffnet und ohne Chemie gereinigt werden. Klimaschädliche Transporte fielen weg. Damit sei diese Fassart die erste nachhaltige am Markt.