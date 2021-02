Der Elternausschuss des evangelischen Kindergartens Sonnenstrahl in Essingen verkauft regionalen Wein und Traubensaft zugunsten der Einrichtung. Wegen Corona fallen bekanntlich Feste aus, deren Erlös sonst der Kita zugute gekommen wären. Als Solidaritätsbekundung haben die Eltern nun diese Verkaufsaktion gestartet. Zu erwerben ist ein roter Traubensaft in einer Ein-Liter-Flasche für vier Euro und eine weiße 2020er Wein-Cuvée in einer 0,75-Liter-Flasche für sechs Euro, beidem vom Weingut Gut von Beiden aus Kleinfischlingen. Das eigens angefertigte Etikett zeigt die von den Kindern selbst gezeichneten Gruppentiere Hasen, Mäuse, Schmetterlinge, Bienen und Tiger. Die Verkaufsaktion läuft noch bis 12. Februar. Eine Bestellung ist per E-Mail an aktion-kigaessingen@gmx.de möglich. Die Flaschen können persönlich unter Einhaltung der Hygiene-Regeln in Essingen oder Kleinfischlingen abgeholt werden. Ein Versand gegen einen Aufpreis ist ebenfalls machbar.