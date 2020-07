War in Gleisweiler das erste Augustwochenende für die Kerwe vorgesehen, können Interessierte stattdessen an drei Tagen, von 31. Juli bis 2. August, durch die Straßen und Gassen des Ortes spazieren, sich die historischen Gebäuden anschauen und das spezielle Flair im Dorf genießen. Auch ortsansässige Künstler haben ihre Ateliers geöffnet, beispielsweise das Atelier Kastenholz und im „Gräwl“. Letzteres ist eine parallel zur Badstraße führende Gasse, die entlang schattenspendender Kastanien im historischen Ortskern von der protestantischen Kirche bis zur Privatklinik führt. Am Sonntag findet auch das von der Ortsgemeinde und dem Kulturverein Gleisweiler organisierte Kinderfest auf dem Spielplatz statt. Die Bürger werden gebeten. die Dorffahnen aufzuhängen, auch wenn die Kerwe nicht in gewohnter Form gefeiert werden kann.