Wie im Frühjahr versuchen wieder viele Gastronomen, den Lockdown mit Abholangeboten oder einem Bringservice zu überbrücken. Das renommierte Hotel Krone in Hayna hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Warum Hoffnung jetzt durch den Magen geht.

Weiße Weihnachten in Hayna sind in diesem Jahr dann schon mal sicher: Fabio Daneluzzi hat im Hof der Krone die Kunstschneemaschine angeworfen, hinter ihm flackert Holz im mächtigen Pizzaofen. Der Chefkoch des bekannten Hauses trägt normalerweise ein blütenweißes Oberteil, am Freitagmorgen hat er sich eine Steppweste übergezogen, auf dem Kopf sitzt eine Wollmütze. Der Winter ist da – und mit ihm der zweite Lockdown für die Gastronomie. Doch Daneluzzi will sich nicht unterkriegen lassen. Und hat etwas Besonderes vor.

Mit der Hilfe von Mitarbeitern und Freunden des Hauses hat er innerhalb weniger Tage den Hof des Hotels in ein kleines Weihnachtsparadies verwandelt. Name: „Kronezauber“. Hier sollen Gästen in den nächsten Wochen Speisen und Getränke abholen können. 15 Tonnen Holzhackschnitzel hat Daneluzzi ankarren lassen, sie bedecken inzwischen das Pflaster des Hofs – als eine Art natürliche Fußbodenheizung. Zudem sind Heizstrahler aufgestellt. „Die Gäste sollen es gemütlich und warm haben, wenn sie zu uns kommen. Jeder hat ja in dieser Zeit seine ganz eigenen Probleme. Die Leute sollen bei uns wenigstens für eine kurze Zeit ihre Sorgen vergessen können. Wir brauchen doch gerade jetzt auch schöne Momente.“

„Bei Mitarbeitern war die Stimmung unten“

Wie bewertet Daneluzzi den zweiten Lockdown für die Gastronomie? „Beim ersten Mal hatten wir bei unseren Mitarbeitern das Gefühl, dass sie Hoffnung haben, dass sie den Glauben nicht verlieren. Aber jetzt war die Stimmung schon unten.“ Viele hätten darum gebeten, irgendwie beschäftigt zu werden, ihnen falle sonst die Decke auf den Kopf. Erika Kuntz, Daneluzzis Frau, beide führen das Hotel-Restaurant, sagt das: „Man hat das Gefühl, die Welt dreht sich wieder weiter, nur in der Gastronomie steht alles still. Unser Ziel ist, all unsere Mitarbeiter durch die Krise zu bringen“, sagt Kuntz, die 55 ihrer 70 Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit hat.

Um wenigstens einige seiner Leute bei der Stange zu halten, hat Daneluzzi auch das Abholgeschäft im weihnachtlich geschmückten Hof aus dem Boden gestampft, wo jetzt rund 1000 Lichter an 28 Tannenbäumen leuchten. „Dass sich das nicht rechnet, weiß ich. Aber es macht einfach Spaß, da draußen zu stehen.“ Bereits beim ersten Lockdown hatte der Koch mit seinem in Italien gefertigten Pizzaofen, pünktlich zur Krise geliefert, auf sich aufmerksam gemacht. Manchen Gästen schmeckten die Teigteile so gut, dass sie täglich kamen. Ein Pärchen fuhr sogar jeden Tag aus Ludwigshafen nach Hayna, um sich mit Krone-Pizzen zu versorgen.

Verpackungen aus kompostierbarem Material

Auch jetzt wird Daneluzzi wieder Pizzen backen, es gibt zum Abholen aber auch Gänsekeule oder einen täglich wechselnden Eintopf. Zudem stehen auf der Speisekarte Christstollen, Belgische Waffeln, Salat. Es gibt sogar Glühwein zum Mitnehmen. Alle Speisen werden ausschließlich mit kompostierbarem Material verpackt. Ein Hygienekonzept gibt es natürlich auch: Wegmarkierungen, Desinfektionsstationen am Hoftor und der Kasse, Verzehrverbot vor Ort.

Trotz des Tatendrangs: Es sind harte Zeiten für die Gastronomie: „Wir wissen nicht, wie dieses Jahr zu Ende gehen wird“, sagt Erika Kuntz. Erst vor wenigen Wochen hatten die Gastronomen noch medizinische Luftreiniger gekauft, das Stück 5000 Euro, um ihre Restaurants virenfrei zu halten. Jetzt das. „Es bringt aber nichts, zu klagen“, sagt Daneluzzi. „Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Leute wenigstens kurz rauskommen. Sonst werden wir ja noch alle verrückt.“

