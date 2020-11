Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt Geschenke für bedürftige Kinder in entlegene ländliche Gegenden in Osteuropa. Die bundesweite Aktion von Ladies Circle, Round Table, Tangent Club und Old Tablers steht unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“.

Denn die Geschenke für den Konvoi werden von Kindern in Deutschland gepackt, die ein eigenes gut erhaltenes Spielzeug auswählen, um es zu verschenken und um einem Kind in Osteuropa eine Freude zu bereiten. Die Eltern stocken das Weihnachtspäckchen dann etwa mit Süßigkeiten, Kinderkleidung, Schulbedarf, Hygieneartikeln oder weiterem Spielzeug auf. Besonders schön ist es auch, wenn noch eine persönliche Weihnachtskarte beiliegt. Päckchen können für Mädchen und Jungen in drei Altersklassen (drei bis sechs Jahre, sieben bis zehn Jahre und elf bis 15 Jahre) zusammengestellt werden. Für die Deckung der Transport- und Mautkosten bitten die Organisatoren um eine Spende in Höhe von zwei Euro pro Päckchen – direkt bei der Sammelstelle, per Überweisung oder Paypal.

Auch die Verbandsgemeinde Edenkoben unterstützt die Aktion der Round-Table-Familie. Päckchen können bis Donnerstag, 19. November, 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung abgegeben werden. Aufgrund der Corona-Pandemie steht für die kontaktlose Abgabe der Päckchen ein entsprechender Rollwagen im Eingangsbereich bereit. Auch eine Spendendose wird sich an der Stelle befinden.

Alle in Deutschland gesammelten Pakete werden in Lkw verladen und im Konvoi nach Rumänien, Moldawien und Bulgarien sowie in die Ukraine gefahren, wo sie – seit 2001 - vor allem in entlegenen und ländlichen Regionen an bedürftige Kinder verteilt werden.

Info

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de