Als Ersatz für den traditionellen Programmpunkt „Advent im Stall“, den der Verein Lobby für Kinder auch in diesem Jahr zwei Mal im Dezember veranstalten wollte, können Interessierte eine „Weihnachtsbox“ bewundern. Das heißt, sie können den geschmückten Stall selbstständig und eigenverantwortlich nutzen und ein paar vorweihnachtliche Stunden genießen. Eine Auswahl an Weihnachtsgeschichten und Büchern zum Vorlesen und Schmökern liegt bereit. Das Angebot ist gedacht für Familien, Kleingruppen, Kindergartengruppen und Schulklassen. Die Stallmiete für eine anderthalbstündige Nutzung beträgt 40 Euro. Infos und Terminvereinbarung unter Telefon 06349 928415 oder per E-Mail an info@lobbyfuerkinder.de.