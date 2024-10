Die jährliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse für Osteuropa hat begonnen. Darauf weist die Er-lebt-Gemeinde in Landau hin.

In der gesamten Region Südpfalz gibt es mehr als 30 Abgabemöglichkeiten bei Privatpersonen und in Geschäften. Nähere Informationen zu Abgabeorte in der eigenen Wohnortnähe findet man unter die-samariter.org. In der Südpfalz werden die Annahmestellen von der Er-lebt-Gemeinde in Landau betreut, bei ihr (Marie-Curie-Straße 3) befindet sich auch der zentrale Sammelpunkt.

Die Idee ist simpel und jeder kann mitmachen: Man packt einen individuell dekorierten Schuhkarton mit neuen Geschenken wie Spielzeugen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln, Kleidung und einer persönlichen Botschaft für ein bedürftiges Kind im Alter von zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren. Bis zum Ende der offiziellen Abgabewoche vom 11. bis 18. November können diese Päckchen an einem Abgabeort abgegeben werden. Danach werden die Päckchen in der Regel per lastwagen in ihre Bestimmungsländer gebracht und vor dem Fest verteilt. Wer keine passenden Kartons zu Hause hat, kann unter jetzt-mitpacken.org welche bestellen.

Für den Transport bittet Samaritan’s Purse um Spenden. „Trotz steigender Energiekosten und Inflation ist es uns gelungen, die Kosten pro beschenktes Kind um fünf Prozent auf 10,93 Euro zu senken“, erklärt Ursula Simon, Leiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien und in die Ukraine. Dort werden sie von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen verteilt. Dies geschieht bei einer Weihnachtsfeier.

Info

Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung).

Samaritan’s Purse trägt das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Weitere Informationen und alle Abgabestellen im Netz oder unter der Hotline 030 76 883883.