Mehr als 43.000 Kinder durften sich in den vergangenen 20 Jahren über ein Geschenkpaket von „Weihnachten im Schuhkarton“ aus unserer Region freuen. Auch in Zeiten wie diesen konnte die Aktion mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden. Die Abgabewoche ist beendet. Bis zum 16. November hatten Päckchenpacker in der Region die Möglichkeit, ihre selbstgefüllten Geschenkpakete abzugeben. In der Sammelstelle von Organisator Robert F. Rung in Herxheim wurden 1003 Geschenkpäckchen abgegeben und in der Er-lebt-Gemeinde in Landau rund 917 Weihnachtsgeschenke.

„Gerade in Zeiten der aktuellen Krisen wollen wir jetzt erst Recht Kindern Hoffnung schenken“, sagt Rung. Dass die Aktion weitaus mehr als einen kleinen Glücksmoment im tristen Alltag eines Kindes bedeuten kann, weiß er aus eigener Erfahrung.

Elf Millionen Kinder erhalten Geschenke

Wer die Frist versäumt hat, kann die kleinen Schatzkisten noch bis 30. November nach Berlin schicken (Samaritan’s Purse e. V., Haynauer Str. 72A, 12249 Berlin). Darüber hinaus können auch noch unter online-packen.org für eine Spende von 30 Euro Online-Schuhkartons gepackt werden. „Wir danken allen, die sich in diesem Jahr an der weltweit größten Geschenkaktion beteiligt haben: Sei es mit Sachspenden, selbstgefüllten Päckchen oder finanziellen Zuwendungen“, sagt Rung. Sein besonderer Dank gilt dem Jugendzentrum Herxheim, das sich sehr hilfsbereit eingebracht haben.

Weltweit sollen auch in diesem Jahr rund elf Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht werden. Vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) wird Samaritan’s Purse als förderungswürdig empfohlen. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die Ukraine. Parallel engagiert sich der Verein auch mit anderen Projekten für benachteiligte Personen im In- und Ausland.

