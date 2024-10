Die Verbandsgemeinde Edenkoben arbeitete daran, die Feuerwehr in ihren Dörfern für die Zukunft zu rüsten. Nun steht der nächste Neubau an.

Der Flemlinger Wehrführer Rainer Wadlinger und seine rund 20-köpfige Truppe bekommen ein neues Domizil, das, wie er sagt, dann auch als Feuerwehrgerätehaus bezeichnet werden kann. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus, das ein Nebengebäude der Bürgerstube ist, entspricht nicht mehr den Standards.

Wie der zuständige Beigeordnete Eberhard Frankmann ( CDU) berichtet, gebe es nur einen engen Raum, der einst eine Scheune war und in dem das Fahrzeug „gerade noch so reinpasst“, so Frankmann, und in dem die Wehrleute sich umziehen können. Auch der Mannschaftsraum sei verhältnismäßig klein. Da ein Aus- oder Umbau am bisherigen Standort aus Platzgründen nicht möglich ist, wird der Neubau an neuer Stelle errichtet. Entstehen wird er in der Kirchstraße, auf einer Freifläche zwischen altem Pfarrhaus und Friedhof.

Dezernent: „Kosten versachen Bauschmerzen“

Dass für einen Neubau in einem kleinen Dorf so viel bezahlt werden muss, bereitet laut Frankmann etwas Bauchschmerzen. Mit Kosten in Höhe von 780.000 Euro wird gerechnet. Doch in der Verbandsgemeinde Edenkoben hat die Feuerwehr einen hohen Stellenwert. Es wird die Devise verfolgt, in jeder Gemeinde der Feuerwehr ein Domizil zu bieten, weshalb der Verbandsgemeinderat auch dieses Mal das Projekt bewilligt hat.

Laut Frankmann wird versucht, in jedem Jahr an einem Standort tätig zu werden. Zuletzt wurde das Feuerwehrgerätehaus in Hainfeld erweitert, in Kleinfischlingen wurde es durch einen Neubau ersetzt. Und die nächsten Projekte stehen bereits auf dem Zettel: So ist angedacht, in Gleisweiler das Feuerwehrgerätehaus zu erweitern, da dort eines der beiden Fahrzeuge draußen geparkt werden muss. „Da brauchen wir einen zweiten Stellplatz“, informiert Frankmann. Schwieriger gestalte sich die Situation in Burrweiler, und zwar aufgrund der Platzverhältnisse. Dort laufen momentan Untersuchungen dazu, ob das Objekt aufgestockt werden kann. Und in Großfischlingen, wo die Wehrleute am Dorfgemeinschaftshaus untergebracht sind, werde ebenfalls eine Erweiterung angepeilt.

In Flemlingen sollen in diesem Jahr noch die Rohbauarbeiten beginnen. Nach Angaben von Frankmann könnte der Neubau bis Ende kommenden Jahres bezogen werden.