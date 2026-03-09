Da sich Gleisweiler gerade wegen der Kita-Betreuung mit hohen Kosten konfrontiert sieht, muss das Dorf höhere Einnahmen generieren. Wer nun mehr zahlen muss.

Die Gemeinde Gleisweiler nutzt die Möglichkeiten, die sich bieten, um mehr Geld in die Gemeindekasse zu bekommen. Dabei nimmt sie unter anderem die Bürger in den Blick, die eigentlich woanders leben, aber in dem südpfälzischen Dorf ihren Zweitwohnsitz haben. Also Menschen, die ihre Immobilie als Ferienwohnung nutzen. Bei der etwas mehr als 500 Einwohner zählenden Gemeinde betrifft diese Steuer etwa jeden Zehnten.

Wo es die Zweitwohnungssteuer sonst gibt

Die Zweitwohnungssteuer wird in der Südpfalz vereinzelt erhoben, etwa in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. In der VG Edenkoben machen laut Verbandsbürgermeister Daniel Salm nur noch die Gemeinden Rhodt und Burrweiler von dieser Möglichkeit Gebrauch.

In Gleisweiler wird der Steuersatz zum 1. Januar 2027 von 12 auf 15 Prozent der Jahresnettokaltmiete erhöht. Durch die jüngst vom Gemeinderat beschlossene Anpassung wird mit Mehreinnahmen von 1830 Euro gerechnet, wie Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber berichtet. Das Besondere sei, dass diese Mittel ähnlich wie bei der Hundesteuer in der Gemeindekasse verbleiben und nicht über Umlagen an die Verbandsgemeinde beziehungsweise an den Landkreis SÜW anteilsmäßig abgeführt werden. Bei den anderen Steuern, die ebenfalls angehoben wurden, sieht das anders aus.

Auch Bettensteuer steht zur Debatte

Insgesamt belaufen sich die Mehreinnahmen auf fast 10.000 Euro. Demgegenüber stehen allein für die Betreuung der Kita-Kinder aus dem Dorf Ausgaben in Höhe von rund 230.000 Euro. Diesen Beitrag steuert die Gemeinde bezüglich der Kita-Erweiterung in Roschbach bei, wo der Gleisweilerer Nachwuchs zukünftig betreut wird.

Wie Rothgerber berichtet, sei auch die Einführung einer sogenannten Bettensteuer denkbar. Das würde bedeuten, dass ähnlich wie bei einer Kurtaxe kommunale Einnahmen bei Übernachtungen generiert würden. In der Südpfalz war Rhodt die erste Gemeinde, die sich mit dieser Steuer beschäftigte, dann aber davon absah und eine andere, auch für das Gastgewerbe zufriedenstellende Lösung fand. In Gleisweiler werde man da vorzeitig mit den Beherbergungsstätten austauschen, bevor eine Bettensteuer eingeführt werde, so Rothgerber.