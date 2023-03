Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor etwa drei Monaten gab es einen Wasserrohrbruch im Vereinsgebäude im Trifelsstadion. Bisher hat die Stadt Annweiler noch keine Reparatur in die Wege geleitet. Wann passiert endlich etwas?

Mit einem Schreiben, in dem der VfB Annweiler seine Nöte klagt, hat er sich an die grüne Stadträtin Dagmar Lange gewandt. Dieses las sie nun im Stadtrat vor und bat um Aufklärung. Was brennt