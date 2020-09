In der Markwardanlage fehlt das Wasserrad, auf dem Marktplatz ist der Brunnen leer. Was ist da los? Das Wasserrad habe repariert werden müssen, berichtet Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Das sei auch geschehen, allerdings sei das Rad dabei verzogen worden. „Es ist jetzt eiförmig.“ Man müsse sich nun überlegen, was man tun könne. „Ich weiß, es fehlt vielen.“

Auch der Brunnen auf dem Rathausplatz wirkt derzeit etwas trostlos. Das Problem hierbei sei, dass er wegen Schadstellen Wasser verliere. Das sei schon länger bekannt, aber bisher habe man noch keine passende Lösung gefunden. Mehrere Firmen seien schon angefragt worden. „Aber niemand konnte die Arbeiten umsetzen“, so Seyfried. Der Innenraum müsste beschichtet werden. Aktuelle Idee ist, die Innenplatten zu entfernen, die Isolierschicht an die Wände aufzubringen und die Fliesen dann wieder zu befestigen. Allerdings wäre damit auch nur der Bereich bis zum Sandsteinrand dicht. „Es ist eine schwierige Kiste und zieht sich wie Kaugummi. Aber wir sind dran“, versprach Seyfried.