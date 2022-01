Der Wasserversorgungspreis bleibt 2022 mit 1,65 Euro pro Kubikmeter unverändert. Von 1,90 Euro auf 2,15 Euro pro Kubikmeter steigt allerdings der Preis für die Beseitigung von Abwasser. Das hat Werkleiter Andreas Reuter in der Sitzung des Verbandsgemeinderats mitgeteilt. Bürgermeister Gabriele Flach (CDU) sagte dazu, dass der Preis im Jahr 2001 bei 1,94 Euro pro Kubikmeter gelegen habe. Wenn jetzt 2,15 Euro fällig würden, entspräche das einer Erhöhung von 0,5 Prozent pro Jahr in den vergangenen 20 Jahren. Bei einem Vier-Personen-Haushalt lägen die jährlichen Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr bei 31,50 Euro. Die Verbandsgemeinde Maikammer habe im Bereich Wasserver- und -entsorgung die geringste Entgeltbelastung in ganz Rheinland-Pfalz, so Flach.