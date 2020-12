Gute Nachrichten für die Kunden der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern: Sowohl die Preise fürs Trinkwasser als auch die Abwassergebühren bleiben im kommenden Jahr unverändert. Das beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag in Steinfeld, in der er unter anderem den Haushalt 2021 einstimmig verabschiedete. Das Trinkwasser kostet auch 2021 1,85 Euro pro Kubikmeter. Unverändert bleiben auch die Grundgebühren. Die Schmutzwassergebühr beträgt weiter 2,06 Euro pro Kubikmeter.

Für neue Wasserleitungen werden im nächsten Jahr knapp 1,48 Millionen Euro ausgegeben. Gut 2,2 Millionen Euro fließen in das neue Wasserwerk in Steinfeld. Im Bereich des Wasserwerks werden insgesamt 5,65 Millionen Euro investiert, dafür müssen Kredite in Höhe von 4,3 Millionen Euro aufgenommen werden. Beim Abwasserwerk liegt der Kreditbedarf mit fünf Millionen Euro sogar noch etwas höher. In diesem Bereich sollen fast sieben Millionen Euro investiert werden. Schwerpunkt bei den Investitionen sind Kanalsanierungen in verschiedenen Orten der Verbandsgemeinde, dafür sind rund 3,7 Millionen Euro eingeplant.