Der Verein „Wasischn“ lädt für Samstag, 3. Dezember, zum Adventsrock in die Kulturhalle Schaidt ein. Einheizen werden dabei die Coverbands Insanity und The Bombshells. Den Adventsrock in Schaidt gab es bereits zwischen 2007 und 2011. Wegen neuer Brandschutzregelungen musste damals die Besucherzahl in der alten Kulturhalle deutlich reduziert werden, sodass sich ein Adventsrock nicht mehr lohnte. Mit dem 2020 fertiggestellten Neubau der Kulturhalle steht nun eine neue Veranstaltungsstätte zur Verfügung. Der Verein „Wasischn“ möchte den Adventsrock nun wieder aktivieren. Los geht es um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in der Gogglerstube Schaidt und bei der Metzgerei Kieffer in Bad Bergzabern. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Uhr.