Wie erwartet kam es wegen des Schnee-Tourismus wiederholt zu chaotischen Verhältnissen rund um die Kalmit. Polizei und Ordnungsamt mussten eingreifen. Glatteis sorgte für zusätzliche Gefahren. Worauf sich Besucher nun einstellen müssen.

Das Wandern hat in der Pfalz einen besonderen Stellenwert. Förster wie Jens Bramenkamp beobachten, dass immer mehr Menschen in der Natur unterwegs sind. Und zwar zu jeder Jahreszeit. In diesem Winter tummeln sich jedoch außergewöhnlich viele Menschen trotz der kalten Temperaturen im Wald. Die Gründe liegen auf der Hand. Wenn Corona das Leben in der Stadt lahmlegt, wegen des Ansteckungsrisikos die Kontakte zu Verwandten und Freunden reduziert werden sollen, wird eben nach etwas Abwechslung im Freien gesucht. Vor allem ist es aber der Schnee, der die Menschenmassen anlockt.

Für Bramenkamp ist das erfreulich. „Es ist schön, wenn die Menschen Zeit im Wald verbringen und ihren Kindern die Natur näherbringen“, sagt der zweifache Familienvater. Es sei auch nachvollziehbar, dass sie in den Schnee wollen. Abgesehen vom Müllproblem, das in vielen Stellen auftauche, gebe es keine Beeinträchtigungen für die Natur. „So lange sich die Besucher rücksichtsvoll verhalten und die coronabedingten Abstände zueinander einhalten.“ Die chaotischen Verhältnisse, die es seit den Weihnachtstagen quer durchs Land in den höheren Lagen gibt, sind eher auf Falschparker zurückzuführen, welche die Rettungswege zustellen.

Wenn Glatteis entsteht

Die Appelle der Behörden, möglichst die Wege für Rettungssanitäter und Feuerwehr frei zu halten, wenn schon nicht auf die Fahrt auf den höchsten Gipfel des Pfälzerwaldes verzichtet werden kann, haben nicht gefruchtet. Das hat sich am Wochenende einmal mehr gezeigt. Wenn dann Glatteis entsteht, wird die Situation umso gefährlicher. Auf dem Wanderparkplatz Hahnenschritt beispielsweise hatte der ein oder andere Autofahrer sein Fahrzeug kaum mehr unter Kontrolle.

Es kann nicht verhindert werden, dass es auf solch einem Wanderparkplatz glatt wird. Es wird auch nicht gestreut. Im Gegensatz zu einem öffentlichen Parkplatz gibt es dort nämlich keine Verkehrssicherungspflicht, der die Kommune nachkommen müsste. Das sagt Thorsten Völker, der Leiter des Neustadter Ordnungsamts, das für die Kontrolle des Hahnenschritts zuständig ist. Die Mitarbeiter des Fachbereichs haben dort zwar den ruhenden Verkehr im Auge, allerdings werden in der Regel keine Bußgelder verhängt. Es sei zwar rechtlich nicht so einfach, Falschparker abschleppen zu lassen, selbst wenn sie Rettungswege zustellen. „Doch das ist möglich, vor allem wenn es zu einer Gefahrensituation kommt“, betont Völker.

Was gibt es aber für Alternativen, um des Problems der Falschparker Herr zu werden, die ihre Wagen mangels Parkplätzen dort abstellen, wo es ihnen gerade passt? Schlimmstenfalls könnte der Wanderparkplatz Hahnenschritt gesperrt werden. Davon möchte die Behörde jedoch absehen. Schließlich sollen die Besucher laut Völker weiter die Möglichkeit haben, hoch auf den Berg zu fahren. Davon abgesehen hatte das Neustadter Ordnungsamt bereits Kritik einstecken müssen, als es im November den Wanderparkplatz dicht machte. Damals waren es die Wohnmobilisten, die in der Region für Verärgerung sorgten.

„Der Ansturm war enorm“

Die Verbandsgemeinde Maikammer, die für den oberen Kalmitparkplatz zuständig ist, hat indes bereits mehrfach gesperrt, auch am vergangenen Wochenende. „Der Ansturm war enorm“, sagt Sven Koch, Leiter des Ordnungsamtes. Das Ordnungsamt sei am Samstag und am Sonntag ganztägig im Einsatz gewesen. Am Samstagmittag sei die Zufahrt zu der Stichstraße, die von der Kalmithöhenstraße (L 515) abgeht, vorübergehend komplett abgeriegelt worden. Später wurde immer dann ein Auto hoch gelassen, wenn ein anderes herunterfuhr.

Eine weitere Sperrung folgte am Sonntagnachmittag, weil Rettungswagen und Feuerwehr im Einsatz waren, nachdem Besucher an mehreren Stellen sich verletzt hatten. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, unterstützte die Rettungskräfte, da die Wege und auch der Parkplatz spiegelglatt waren.

Wie es nun weitergeht, sei noch offen, so Koch. Ob der Parkplatz gestreut werden könne und solle, müsse mit dem Forst besprochen werden. Auch der Kalmitparkplatz sei ein Wanderparkplatz, für den die Gemeinde keine Verkehrssicherungspflicht habe, betont Koch. Er hofft, dass der Run auf die Kalmit abnimmt, geht aber davon aus, dass das Ordnungsamt auch am kommenden Wochenende den Verkehr regeln muss. Koch unterstreicht noch einmal, dass die Verbandsgemeinde dringend von Fahrten zur Kalmit abrate.