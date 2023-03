Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neudeutsch nennt man es Upcycling – das Aufwerten und Umnutzen gebrauchter Dinge und Stoffe. Ein Geschwisterpaar aus Eußerthal zaubert schöne Dinge unter anderem aus Fassdauben und Jeans.

Was man alles so aus Fassdauben machen kann, zeigen Kerstin Hopfinger und Alexander Kühn in ihrem schönen Geschäft in der Badstraße 11 in Eußerthal. Alexander Kühn ist