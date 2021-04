Die Verbandsgemeinde Maikammer ist eine von acht Modellkommunen, die an einer lokalen Nachhaltigkeitsstrategie mit konkretem Aktionsplan arbeiten. Dabei sind auch die Bürger gefragt.

Bei dem Projekt geht es darum, welcher Beitrag vor Ort geleistet werden kann, um die großen Ziele zu erreichen, die die Vereinten Nationen mit ihrer Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung formuliert haben. Anfang Oktober vergangenen Jahres gab es dazu in Maikammer eine erste Zukunftswerkstatt, am 20. April, ab 18 Uhr, folgt die zweite.

Die Bürger können dabei erfahren, welche Ziele und Maßnahmen das Kernteam für die Umsetzung der Agenda 2030 bisher erarbeitet hat. Dabei seien auch die Vorschläge und Ideen aus der ersten Zukunftswerkstatt eingeflossen, heißt es in einer Mitteilung der Verbandsgemeinde. Die Verwaltung ruft die Bürger dazu auf, jetzt weiter an der Konkretisierung der Maßnahmen mitzuarbeiten. Auch das weitere Engagement bei der Umsetzung sei gefragt.

Dabei gehe es um folgende Handlungsfelder: Lebensqualität und sozialer Wohnraum, Stärkung der Ökosysteme, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum, nachhaltiger Tourismus sowie Bewusstseinsbildung und Kommunikation.

Zukunftswerkstatt als Videokonferenz

Wegen der Pandemie findet die Zukunftswerkstatt per Videokonferenz statt. Um daran teilzunehmen, sind ein Internetanschluss sowie ein Computer beziehungsweise ein Tablet mit Mikrofon, Lautsprecher und Kamera notwendig. Dazu ist eine Anmeldung über die Homepage der Verbandsgemeinde oder per E-Mail an poststelle@vg-maikammer.de erforderlich. Die Verwaltung braucht dazu unter anderem Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Außerdem werden die Interessenten gebeten, anzugeben, in welchem Bereich sie mitarbeiten wollen. Dazu sollen zwei Präferenzen genannt werden. Anmeldeschluss ist der 19. April.

Wer sich angemeldet hat, erhält zur Vorbereitung per Mail weitere Informationen zu dem ausgewählten Bereich. Ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer per Mail den Einladungslink für die Veranstaltung.

Das Protokoll der ersten Zukunftswerkstatt ist auf der Homepage der Verbandsgemeinde veröffentlicht, unter https://vg-maikammer.de/buergerservice/nachhaltigkeit/. Die gemeinsam entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie soll Ende 2021 von den Orts- und Verbandsgemeinderäten beschlossen werden.