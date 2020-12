Vertreter des Seniorenbeirates des Landkreises Südliche Weinstraße und Fachkräfte des Projektes Gemeindeschwestern plus haben sich zuletzt mit der Vorsorge für medizinische Notfälle beschäftigt. Dabei haben sie ein neues Konzept erarbeitet.

Notfallkarte und Notfalldose sind zwei Elemente des Konzepts, die im Notfall Leben retten sollen. Beide Dokumente liefern Sanitätern und Notärzten schnell wichtige Informationen. Sie enthalten Angaben zur Person, zu Vorerkrankungen, zu Medikation sowie zu Bezugspersonen und Hausarzt.

Die Notfallkarte können Bürger im Portemonnaie jederzeit mit sich führen. Die Notfalldose gehört dagegen in den Kühlschrank, den in der Regel jeder Haushalt besitzt. So ist sie für Ersthelfer schnell griffbereit, ohne dass sie lange danach suchen müssen. „Sofern mehrere Personen in einem Haushalt leben, soll jede Notfalldose ausschließlich die Angaben von einer Person enthalten, außen mit dem Namen der Person beschriftet werden und ein Foto der Person enthalten“, erklären die Gemeindeschwestern plus. Landrat Dietmar Seefeld freute sich jüngst darüber, dass der Kreisverband SÜW des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mehr als 4700 Notfalldosen gespendet hat.

Wo sind Notfalldosen zu haben?

Als wichtig erachtet die Arbeitsgruppe, dass auch ein Vorsorgeordner im Haus gepflegt wird. Darin können Dokumente mit wichtigen Daten, Angaben und Unterlagen aus allen Lebensbereichen abgeheftet werden, um diese im Notfall griffbereit zu haben. Der Ordner kann Angaben zu persönlichen und medizinischen Daten, medizinische Unterlagen sowie je nach persönlichem Bedarf Unterlagen zu Finanzen, Versicherungen, Verträge, Vollmachten und Verfügungen sowie Nachlassangelegenheiten beinhalten. Wichtig sei, dass eine bevollmächtigte Person den Standort des Vorsorgeordners kennt.

Notfallkarte und Notfalldose erhalten Interessierte bei den Verbandsgemeindeverwaltungen oder bei den Fachkräften des Projektes Gemeindeschwester plus. Die Vorlage des Notfallordners kann im Internet auf der Homepage des Landkreises heruntergeladen werden. Dank einer Spende der Sparkassenstiftung SÜW können gedruckte Exemplare über die Gemeindeschwester plus an interessierte Senioren verteilt werden.