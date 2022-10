Ingenheim galt Mitte des 19. Jahrhunderts als größte Landjudengemeinde der Pfalz; man nannte den Ort „Klein-Jerusalem“. 1896 waren fast 36 Prozent der Bevölkerung jüdisch. Es gab eine stolze Synagoge in der Hauptstraße. Viele Gräber auf dem Friedhof erzählen noch heute Geschichten aus der Geschichte, die Pfarrer Ralf Piepenbrink recherchiert hat. Etwa das des Ingenheimer Bürgermeisters Bernhard Roos (1796 bis 1888).

Er war in der Bayrischen Zeit von 1869 bis 1884 der einzige jüdische Bürgermeister in der Pfalz, galt als hoch angesehen. In seiner Ägide wurde die neue Synagoge errichtet. Von Roos Grabstein steht nur noch der Sockel, denn der Mittelteil wurde 1938/39 von fanatischen Nazis zertrümmert.

Eine tragische Familiengeschichte erzählt das jüngste Grab auf dem Gelände: 1978 wurde hier Fritz Siegel bestattet – die erste Beisetzung seit 1933. Als engagiertes SPD-Mitglied wurde Siegel schon früh inhaftiert, er saß mit Unterbrechungen 51 Monate in Konzentrationslagern. Seine Frau und Tochter wurden ins Lager Gurs deportiert und später in den Gaskammern von Auschwitz ermordet, ebenso ein kleiner Sohn, der in Gefangenschaft geboren wurde. Auf dem Grabstein stehen zum Gedenken auch ihre Namen.

Das große Familiengrab „Jacob und Straus“ fällt dadurch ins Auge, dass die rechte Seite des Grabsteins völlig fehlt; es gibt nur eine Umrahmung. Jakob Jacob (1855 bis 1933), den man „Doppel-Jacob“ nannte, verlor sein erstes Kind im Babyalter. Der älteste Sohn fiel im Ersten Weltkrieg. Ehefrau Fanny sowie die Zwillinge Gustav und Rosa wurden vermutlich 1942 in Kulmhof ermordet. Die Lücke steht also für den entsetzlichen Verlust von Familienangehörigen durch Krieg und Holocaust: Ihr Platz bleibt leer, sie konnten noch nicht einmal begraben werden.