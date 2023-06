Der Förderverein Dörrenbach gibt Gas. Zwei seiner Projekte werden bezuschusst. Das alte Milchheisl soll eine Begegnungsstätte werden, ein „G’schichde-Pädl“ Unterhaltung und Wissen im Dornröschendorf bieten – allerdings anders als man denkt.

Seit Jahren schläft das ehemalige Milchheisl, einst Wachturm an der gewaltigen Mauer der Wehrkirche, später Milchverkaufsstelle und Jugendraum, den Dornröschenschlaf. Es wurde in Dörrenbach, in dem am nächsten Wochenende beim großen Fest wieder das Dornröschen wach geküsst wird, jahrelang als Abstellraum benutzt. Zu schade finden das die rund 40 Mitglieder des vor rund drei Jahren gegründeten Fördervereins.

Ausgeräumt ist der rund 25 Quadratmeter große Raum bereits, den die Vorsitzende des Fördervereins, Marcella Turner-Cmuchal, und Vereinsmitglied Cornelia Hahn-Oerther der RHEINPFALZ zeigen. Beide gehören auch dem Gemeinderat an, Cornelia Hahn-Oerther ist Beigeordnete. Sie legen Wert darauf, dass Gemeinde und Förderverein zusammenarbeiten. Und das klappe sehr gut, sagen sie. Im Rahmen ehrenamtlicher Kleinstprojekte bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus haben sie 4500 Euro Zuschuss für das Projekt bekommen.

Lesend die „wunderschönen Gassen“ entdecken

Rund 7500 Euro Kosten sind geplant, um das Milchheisl in einen Veranstaltungsraum zu verwandeln. Die alte Holzverkleidung muss raus, die Elektrik muss überprüft, die Theke und die Toiletten müssen erneuert werden. „Wir wollen den Raum wieder fürs Dorf verfügbar machen, für kleine kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen oder einen Bücherstammtisch“, erzählen die beiden Damen. Aber er könne dann auch von Bürgern für private Zwecke gemietet werden. Und er diene als kleines Ausweichquartier, denn das Rathaus mit dem Bürgersaal im Erdgeschoss wird saniert.

Eine pfiffige Idee, die ursprünglich aus den USA stammt und die es in dieser Form an der Südlichen Weinstraße noch nicht gibt, will der Förderverein ebenfalls umsetzen. Tiny libraries, also kleine Bücherschränke. Zehn davon sollen im ganzen Dorf verteilt stehen. Das Projekt wird ebenfalls mit 2000 Euro von der LAG Pfälzerwald plus gefördert. „Erst mal sollen an zehn Stationen im Dorf Bücherschränke aufgebaut werden, einen zentralen gibt es dann in der Dorfmitte an einem öffentlichen Platz der Gemeinde“, erzählen Turner-Cmuchal und Hahn Oerther. Acht Bürger hätten sich bereits gemeldet, um auf ihrem Grundstück einen Bausatz, den der Förderverein besorgt, als Bücherschrank aufzustellen. So entstehe ein „G’schichde Pädl“ quer durch die Gemeinde, das nicht nur vielseitigen kostenlosen Lesestoff biete, sondern Besucher auch an Orte in den „wunderschönen Gassen“ führe, die sie sonst nicht kennengelernt hätten, nennt Marcella Turner-Cmuchal die Vorteile. Und man könne die Bücher ja jederzeit zurück- oder neue dazustellen. Ein Lesespaziergang, dessen Stationen in ein weltweites Register eingetragen werden: openbookcase.de. Und der vielleicht auch lesehungrige Touristen anzieht, hofft der Förderverein. Eine digitale Karte zu den einzelnen Standorten soll erstellt werden.

Nach dem Dornröschenfest geht’s an die Umsetzung der Projekte

Wichtig ist den beiden die gute Zusammenarbeit zwischen Ortsgemeinde und Förderverein. Und die gibt es, sagen sie. Bange ist ihnen auch nicht vor der vielen Arbeit, denn es gebe viele engagierte Mitglieder im Förderverein. In dieser Woche sind viele Dörrenbacher, auch der Förderverein in Kooperation mit der Gemeinde, erst mal mit der Gestaltung des Dornröschenfestes am 10. und 11. Juni beschäftigt. Traditionell kommen viele Gäste, wenn das Dornröschen wach geküsst wird. „In diesem Jahr haben wir ein größeres Kinderprogramm, unter anderem mit einer Kinderkampfschule, ein mittelalterliches Heerlager an der Wehrkirche und zum ersten Mal kommen die Hutschelhexen“, erzählt Marcella Turner Cmuchal. Danach gehe es mit Volldampf an die Umsetzung der Neugestaltung des Milchheisls und der Einrichtung des „G’schichde-Pädls“. Bis Oktober sollen beide Projekte fertig sein. Einbringen kann sich jeder, auch Nichtmitglieder des Fördervereins.

Info

Weitere Informationen zum Förderverein Dörrenbach gibt es im Internet unter www.forderverein-doerrenbach.de.