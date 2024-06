„In meinem Gemeinderat sitzen zehn Leute, aber die RHEINPFALZ hat nur acht Namen veröffentlicht. Warum?“ Haben Sie sich das auch schon gefragt? Wir erklären, was dahintersteckt.

Wer die Vielzahl an Gemeinderatsergebnissen überblickt, die wir dieser Tage veröffentlichen, dem wird es bestimmt schon aufgefallen sein: Es gibt Orte, in denen verschiedene Parteien und Wählergruppen antreten. Hier spricht man von einer Listenwahl. Es gibt aber auch Orte, besonders in kleinen, da gibt es gar keine politischen Gruppierungen oder nur eine einzige. Dann kommt es zur Mehrheitswahl. Und dann wird’s richtig lustig.

In solch einem Fall können die Wähler frei entscheiden, welchen Menschen aus dem Ort sie ihre Stimmen geben. Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie es Ratsmitglieder gibt. Entweder es stehen schon ein paar Namen auf dem Stimmzettel, die man aber auch streichen und andere hinzuschreiben kann, oder man kriegt einfach einen leeren Zettel in die Hand gedrückt und kann darauf nach Gutdünken Namen schreiben. In manchen Dörfern kommen so über 200 Personen zusammen.

Eine echte Herkulesaufgabe

Sie können sich vorstellen, das alles auszuwerten und auszuzählen, ist eine Herkulesaufgabe. Ist das irgendwann geschafft, ist das aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Klar: Gewählt sind der Reihe nach die Personen mit den meisten Stimmen. Doch bei dieser Namenflut bleibt es nicht aus, dass in etlichen Fällen auf mehrere Namen gleich viele Stimmen entfallen. Dann entscheidet das Los. Diese Aufgabe übernimmt der Wahlausschuss. Erst danach steht das endgültige Ergebnis fest. Das kann noch dauern. Da wir Sie aber aktuell nach der Wahl über die Ergebnisse in Ihrem Ort informieren möchten, finden Sie mitunter mal weniger Namen in unserer Auflistung, als der Rat Mitglieder hat. Denn wir können jetzt nur die sicher Gewählten aufführen.

Und es kann sich ja auch noch mal alles drehen. Nur weil der Name von irgendjemandem auf den Stimmzettel geschrieben wurde und danach das Los auf ihn fällt, heißt das ja noch lange nicht, dass dieser auch Bock auf eine Ratstätigkeit hat. Dann kann er das Mandat ablehnen, und es braucht einen Nachrücker – und bei Stimmengleichheit auch noch mal einen Losentscheid.