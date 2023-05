Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade zwei Jahre war Jasmin Coenen Pfarrerin in der protestantischen Kirchengemeinde Albersweiler. Die Pfarrei mit sechs einzelnen Gemeinden war für die 35 Jahre alte Seelsorgerin nach dem Vikariat die erste Dienststelle. Aus eigenem Entschluss hat sie seit März in den Schuldienst gewechselt. Was ist der Grund?

Sechs Pfarrgemeinden zu betreuen, fordert einer jungen Pfarrerin, die erst am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn steht, schon einiges ab. Jasmin Coenen unterstanden außer ihrer Kerngemeinde Albersweiler