Die Gemeinde Ramberg befindet sich in der komfortablen Situation, keine Schulden zu haben. So gab es zum Haushalt 2020 auch nur eine Gegenstimme im Gemeinderat. Allerdings war eine Fraktion der Sitzung fern geblieben. Warum?

Ende 2019 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von rund 130.000 Euro. Wie sich die Finanzlage angesichts der Corona-Krise am Ende des Jahres darstellen wird, kann zurzeit nicht abgesehen werden. In diesem Jahr soll ein Investitionskredit über 60.000 Euro aufgenommen werden, mit dem die Erschließung des Neubaugebietes West-Hermersbach in die Wege geleitet werden kann. Die Gemeinde geht in Vorlage, die Summe fließt nach dem Verkauf der Grundstücke wieder in die Gemeindekasse zurück.

Nicht an der Etat-Abstimmung teilgenommen hatten die Grünen. Sie hatten bemängelt, dass es bei der Ratssitzung keine Maskenpflicht gab. Aus Gesundheitsschutzgründen werde die Fraktion daher nicht kommen, hieß es in einem Schreiben der Grünen, das Ortsbürgermeister Jürgen Munz vorlas. Das Gremium hatte für große Abstände, Desinfektionsmöglichkeiten und Namenslisten gesorgt und damit den Hygieneempfehlung des Städte- und Gemeindebundes Rechnung getragen. Der Verband hatte das Tragen einer Maske in das Ermessen der Gemeinderäte gestellt. In ihrem Schreiben hatten die Grünen angekündigt, sich vorzubehalten, alle Beschlüsse des Rates gegebenenfalls anzufechten. Dem sieht Munz gelassen entgegen, nach seinen Informationen seien alle Corona-Regeln korrekt gehandhabt worden.