In Niederhorbach geht das Warten auf einen neuen Ortsbürgermeister weiter. Nachdem der einzige Kandidat bei der Kommunalwahl im Juni abgelehnt wurde, war für September ein neuer Anlauf vorgesehen. Daraus wird aber nichts.

Niederhorbach ist die letzte der 21 Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, die noch keinen Bürgermeister für die kommenden fünf Jahre gewählt hat. Dabei sah es zunächst gar nicht nach einer derartigen Hängepartie aus. Anders als in anderen Orten stand bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit Lothar Schopfer ein Kandidat für das Amt bereit. Allerdings stimmten 86,2 Prozent gegen ihn.

Um zu klären, wer den scheidenden Ortsbürgermeister Ralf Lorenz beerbt, musste eine Neuwahl angesetzt werden. In seiner ersten Sitzung nach der Wahl terminierte der Gemeinderat diese auf den 15. September. Allerdings werden die Niederhorbacher an diesem Tag nicht an die Urne gebeten. „Es ist bis zum Stichtag am 29. Juli keine Bewerbung für das Amt des Ortsbürgermeisters eingegangen“, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage mit. Das heißt: Es wird keine Wahl stattfinden.

Stattdessen ist nun der Gemeinderat am Zug. Das Gremium muss nun bis spätestens acht Wochen nach dem vorgesehenen Wahltag, also nach dem 15. September, über einen Bürgermeister abstimmen. Der müsse nicht zwingend Ratsmitglied sein, wie die Verwaltung erklärt. Einen Sitzungstermin gibt es bislang noch nicht. Bis ein Nachfolger gefunden ist, bleibt Lorenz geschäftsführend im Amt.