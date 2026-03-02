Bei der Kreisverwaltung SÜW warten noch 120 Bauanträge aus 2025 auf ihre Bearbeitung. Die Behörde verspricht Abhilfe. Schnell wird es jedoch nicht gehen.

Wer bauen möchte, braucht neben dem nötigen Kleingeld vor allem eines: Geduld. Immer wieder berichten Bauherren – sowohl private als auch gewerbliche – davon, dass es eine gefühlte Ewigkeit dauert, bis ein Bauantrag beschieden ist. Der Blick geht dann zuallererst in Richtung der Verbandsgemeinden, bei denen die Bauanträge eingereicht wurden. Zumindest im Kreis Südliche Weinstraße wird allerdings deutlich: Das Problem liegt auf einer anderen Verwaltungsebene. Aus mehreren Bauabteilungen in den Verbandsgemeinden gibt es die Auskunft, dass sich die Anträge nicht bei ihnen, sondern bei der Kreisverwaltung stapeln.

„Wir haben momentan viele Rückstände“, gesteht Steven Barth, Bauamtsleiter des Kreises SÜW, unumwunden ein. „Wir können verstehen, dass die Bürger unzufrieden sind.“ Denn auch für Barth selbst ist die Situation nicht zufriedenstellend. „Ich sehe uns als Dienstleister“, sagt er. „Die Leute sollen gut bedient werden.“ Genau diesem Anspruch wird man im Kreishaus derzeit nicht vollends gerecht. Das größte Problem sind 120 Bauanträge aus dem Jahr 2025, die noch gänzlich unbearbeitet vorliegen. Woher kommt dieser große Berg?

Viele personelle Wechsel im Bauamt

Barth spricht von einer „grundsätzlich schwierigen Situation“ und führt mehrere Gründe dafür an, dass die Behörde derart in Rückstand geraten konnte. Da sind zunächst einmal zahlreiche Personalwechsel, die es in der Kreisverwaltung in jüngster Vergangenheit gab. Hinzu kam ein längerer krankheitsbedingter Ausfall. Grundsätzlich kümmern sich fünf Bauingenieure auf 4,5 Stellen um die Bauanträge. Drei dieser Stellen mussten im vergangenen Jahr neu besetzt werden. „Das halbe Team war weg“, sagt Barth.

An dieser Stelle schlägt sich wiederum der allseits beklagte Fachkräftemangel nieder. „Früher konnten wir uns die Bewerber aussuchen“, erzählt der Amtsleiter. „Heute sind wir froh, wenn wir überhaupt drei, vier Bewerber haben.“ Immerhin: Zum 1. Oktober 2025 konnten die letzten freien Stellen besetzt werden. Das heißt allerdings nicht, dass das Bauantragswesen wie gewohnt funktioniert.

Dorle Becker, Leiterin des Referats für Bauaufsicht, Denkmalschutz und Landesplanung, und Steven Barth, Bauamtsleiter, verstehen den Ärger der Bürger, die lange auf den bescheid für ihren Bauantrag warten müssen. Foto: Christoph Demko

Neue Mitarbeiter brauchen Einarbeitungszeit

Barth spricht von einer „komplexen Rechtsmaterie“. Die Ingenieure seien teilweise fast Juristen. Zumal Änderungen im Baurecht mittlerweile in deutlich schnellerem Turnus als früher kämen. Erfahrung hilft da weiter – genau die können die neuen Mitarbeiter noch nicht haben. „Die brauchen noch Zeit“, sagt Barth. Er betont, dass das rein gar nichts mit deren Qualifikation oder Qualität zu tun habe. Naturgemäß sei aber deren Ausstoß nicht von Beginn an so hoch wie der einer Kraft, die schon viele Jahre da ist.

Egal, ob neuer oder erfahrener Mitarbeiter: Mit dem Jahreswechsel mussten sich alle wegen Änderungen in der Landesbauordnung auf neue Regelungen einstellen. Vor allem ein Punkt betrifft dabei auch direkt die Bauherren. Sie müssen ihre Anträge nämlich jetzt bei der Kreisverwaltung und nicht wie bisher bei der Verbandsgemeindeverwaltung einreichen, erklärt Dorle Becker, Leiterin des Referats für Bauaufsicht, Denkmalschutz und Landesplanung des Kreises. Lediglich die Anträge im Freistellungsverfahren, also vereinfacht gesagt der Bauvorhaben, die komplett dem Bebauungsplan entsprechen, sind weiterhin bei der jeweiligen VG vorzulegen.

Neuerung in Bauordnung soll Verfahren beschleunigen

Das Land möchte mit der Änderung seiner Bauordnung dazu beitragen, dass Antragsverfahren beschleunigt werden. Becker meint, dass das gelingen kann. „Es ergibt Sinn, dass wir die Anträge direkt bekommen“, sagt sie. „Wir sehen die Rechtsänderungen positiv.“ Bislang kam es nämlich mitunter zu einem Pingpong zwischen VG und Kreis. Und zwar zum Beispiel dann, wenn Anträge unvollständig eingereicht wurden. Dann mussten sie von der VG zum Kreis und von dort wieder zurückgereicht werden – im ungünstigsten Fall sogar mehrfach. Mit der Neuregelung sollte es so sein, dass bei den Verbandsgemeinden nur noch vollständige Anträge ankommen. Zumal eine weitere Neuerung im Gesetz vorsieht, dass Anträge von der Kreisverwaltung binnen 15 Tagen auf Vollständigkeit überprüft sein müssen, erklärt Becker.

Eingereicht werden bei der Kreisverwaltung SÜW im Schnitt etwa 700 Anträge und Anfragen. Das bedeutet, dass auf jede der 4,5 Stellen rund 155 Vorgänge pro Jahr entfallen. Zum Vergleich: Bei der Kreisverwaltung Germersheim verteilen sich durchschnittlich rund 830 Fälle pro Jahr auf 5,6 Stellen. Das macht rund 148 Vorgänge pro Stelle. Im dortigen Kreishaus liegen derzeit 48 Bauanträge, die noch nicht bearbeitet wurden. Die Bearbeitungszeit eines Antrags hängt stark vom jeweiligen Vorhaben ab, wie beide Kreisverwaltungen betonen. „Die meisten Verfahren dauern zwischen einem und sechs Monaten“, erklärt SÜW-Bauamtsleiter Barth. Der Sprecher des Kreises Germersheim spricht von 132 Tagen – was gut vier Monaten entspricht und damit der Dauer im Kreis SÜW entspricht.

In Barths Abteilung gilt die Zeitspanne allerdings nur für die Anträge, die aktuell eingehen. Bei den 120 Fällen aus dem Vorjahr, die noch unbearbeitet vorliegen, ist diese Zeit längst verstrichen. Der Amtsleiter im Kreishaus erklärt, dass die Rückstände bis Mitte, spätestens Ende dieses Jahres abgearbeitet sein sollen. Ein neuer Rückstau soll natürlich nicht mehr auflaufen. Barth sagt zu, dass die 4,5 Stellen ausreichen, um auf dem Laufenden zu bleiben – wenn erst einmal die Altlasten beseitigt sind.