Mit steigenden Temperaturen ist auch auf der Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben wieder mehr los. Manche Spielgeräte sind aber nach wie vor nicht nutzbar.

In den vergangenen Wochen konnten auf dem Gelände am Triefenbach Arbeiten beendet werden, welche für die Instandhaltung bestimmter Spielflächen notwendig waren. Dies honoriert die Initiative, die sich vergangenes Jahr gebildet hat, um für den Erhalt der Begegnungsstätte zu kämpfen beziehungsweise Eltern über die Entwicklungen dort auf dem Laufenden hält. Sie hatte vergangenes Jahr auch gefordert, dass Baustellen schneller beendet werden.

Aber neben dem Kletterturm ist das Karussell nach wie vor gesperrt, weil Anwohner sich über Lärm beschwert hatten. Das Schwingseil am Triefenbach steht ebenfalls noch nicht zur Verfügung, weil wegen der Steine am Gewässer Unfallgefahr besteht. Werden die Attraktionen in der jetzt beginnenden warmen Jahreszeit wieder freigegeben? Mit dieser Frage hat sich die Initiative kürzlich an die Verantwortlichen gewandet. Wie Stadtbürgermeister Ludwig Lintz auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, wird derzeit versucht, Anwohner dazu zu bewegen, ihre Widersprüche gegen die Baugenehmigung der Anlage aus dem Jahr 2016 zurückzunehmen. Nachbarn der Spiellandschaft sahen sich gezwungen, vor das Neustadter Verwaltungsgericht zu ziehen, weil sie sich vom Lärm belästigt fühlen, der von der Anlage ausgeht.

Wie Ludwig Lintz weiter berichtet, könne erst nach der Rücknahme der besagten Widersprüche die Schallschutzwand gebaut werden. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten den Plänen zu dem etwa fünf Meter hohen Bauwerk zugestimmt, das in dem zur Wohnbebauung angrenzenden Bereich errichtet werden soll. Der Stadtchef hofft, im Zuge dessen so früh wie möglich dieses Jahr das Karussell wieder öffnen zu können, ist nach eigener Aussage aber auf Entgegenkommen der Nachbarn angewiesen.