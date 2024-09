Was soll ich tun, wenn meine Heizung morgen streikt? Das fragen sich Südpfälzer. Wärmenetze sind zwar denkbar, aber Zukunftsmusik. Was Hauseigentümer jetzt wissen müssen.

Wärmepumpen sind meist das Mittel der Wahl, wenn sich Gebäudeeigentümer beim Heizen von fossilen Brennstoffen unabhängig machen möchten. Hans-Werner Sauter hatte schon eine am Haus, in den 80er-Jahren, da war an einer Energiekrise noch nicht zu denken. „Sie war so lange in Betrieb, bis das Kältemittel, das es brauchte, nicht mehr genutzt werden durfte“, berichtet der Südpfälzer.

Inzwischen habe er eine Öl-Heizung. Angesichts der neuen Gesetzeslage und dem in Deutschland ausgegebenen Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, fragt er sich, wie es weitergehen soll, wenn sie nicht mehr funktioniert und auch nicht reparabel ist. Vielleicht wäre ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich, was seine Verbandsgemeinde Edenkoben prüft, und zwar im Zuge ihrer Kommunalen Wärmeplanung. Was sich dahinter verbirgt und was das für den Einzelnen bedeutet,