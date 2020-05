Während andernorts, beispielsweise in Speyer, auf den Alla-Hopp-Anlagen wie auf den Spielplätzen wieder reger Betrieb herrscht, sind die Bewegungs- und Begegnungsstätten in Edenkoben und Ilbesheim wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Wie lange noch?

„Unsere Anlage am Triefenbach ist auf jeden Fall noch diesen Monat zu“, sagt Edenkobens Stadtbürgermeister Ludwig Lintz (CDU) auf Anfrage. Die Anlage habe überregionale Bedeutung, sie sei zu groß, um es regeln zu können, dass nur eine begrenzte Anzahl von Menschen hingehe und die Abstandsregeln gewahrt bleiben. Auch die Desinfektion sei bei einem hohen Besucheraufkommen nicht zu gewährleisten, so der Stadtchef. Anfang Juni werde die weitere Entwicklung neu bewertet.

Auch in Ilbesheim gab es bisher Bedenken, die von SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp spendierte Freizeitanlage wieder zu öffnen. Schließlich gelte es, die Abstandsregeln sicherzustellen und auch zu kontrollieren, ganz zu schweigen von den Hygieneanforderungen für die Toilettenanlagen, betonen Verbandsbürgermeister Torsten Blank und Ortschef Peter Jean (beide SPD) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In Ilbesheim kommen am Montag Vertreter des Gemeinderats und des Alla-Hopp-Fördervereins zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Dabei soll geklärt werden, ob, wann und unter welchen Bedingungen geöffnet wird. Frühestens am kommenden Wochenende, gibt Peter Jean als Zeitraum vor, der täglich zig Anrufe und Anfragen in dieser Angelegenheit bekommt.