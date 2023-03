Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hochberg-Rundweg startet an der Tourist-Info St. Martin in der Kellerei und führt zuerst bergauf zum Burgweg, dann an der Kropsburg vorbei zum Kreuzweg. Von dort aus passiert man drei Kreuzweg-Stationen