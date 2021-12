An der Mühlstraße soll ein Wanderparkplatz mit 109 Stellplätzen entstehen. Ein entsprechender Genehmigungsantrag soll bei der unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Südliche Weinstraße gestellt werden.

Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Zuwachs von Tagestouristen an Wochenenden, die ortsnahe Parkplätze als Ausgangspunkt ihrer Wanderungen nehmen, hat laut Verwaltung an der Weinstraße sehr stark zugenommen. Dies führe zu einem ungeordneten und wilden Parken im Bereich der Wirtschaftswege, verbunden mit Problemen bei der Weinbergsbewirtschaftung.

Die Ortsgemeinde hat daher im vergangenen Jahr an der Mühlstraße einen Weinberg für eine mögliche Anlage eines Wanderparkplatzes erworben. Der Platz soll naturnah gestaltet werden. Die erforderliche Begrünung soll über zwei Baumalleen im Westen und Osten sowie Baumpflanzungen auf dem Mittelstreifen des Parkplatzes erreicht werden.