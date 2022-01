2018 wurde die Aktion Südpfalz-Biotope in der Verantwortung der Naturstiftung (NVS) ins Leben gerufen. Ziel der Aktion ist es, in der Region einen Biotopverbund zu schaffen. In einer dreijährigen Förderphase musste ein Konzept der Biotopvernetzung in der Südpfalz erstellt werden. Das Konzept steht.

In den Ackerfluren sollen blühende Wanderkorridore für die Tierwelt geschaffen werden, besonders für Schmetterlinge, Wildbienen, Kröten und nahrungssuchende Vögel, fordert die Aktion Südpfalz-Biotope. Ein solcher Biotopverbund durch Korridore steht auch ganz oben in den gesetzlichen Naturschutzverpflichtungen des Landes. „Die öffentliche Aufgabe eines Biotopverbunds darf erst recht nicht vor der Agrarlandschaft Halt machen“, teilt die Naturstiftung mit.

Um der Verantwortung der Naturstiftung nachzukommen, ein natürliches Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu sichern, wurde die Aktion Südpfalz-Biotope gegründet. Die Naturstiftung ging einst aus dem Naturschutzverband Südpfalz hervor. Landwirtschaft und Weinbau tragen in der Südpfalz den bedeutendsten Anteil an der Ausprägung der Biodiversität durch die jeweiligen Bewirtschaftungsformen. Des Weiteren sind auch Kommunen mit ihrem Flächenbesitz beteiligt an der Gestaltung einer naturfreundlichen Landschaft. Ziel der Naturstiftung ist es, auch die Bürger mit ins Boot zu holen. Nur so lasse sich eine diversere Umwelt erreichen. Hierbei kooperiert die NVS mit den Landkreisen Germersheim, Südliche Weinstraße und der Stadt Landau, aber auch mit Verbänden, Vereinen und lokalen Initiativen des Natur- und Landschaftsschutzes.

Wichtige Aufgabe für Landwirte

Funktionsfähige ökologische Wechselbeziehungen benötigen ein Netz verbundener Biotope für Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt. Verschiedene Akteure verfügen über Flächen, welche zusammen mit ausgewiesenen Schutzgebieten die Basis für das Verbundsystem bilden. Dazu gehören Flächen von Naturschutzverbänden, Leader-Flächen, Ausgleichsflächen, „Eh-da“-Flächen, kommunale Gemeinschaftsbiotope und die Flächen der NVS-Stiftung. Während der Anschubförderung durch die Landesstiftung SNU wurde nicht nur ein Konzept der Biotopvernetzung erarbeitet, sondern auch eine Datenbank erstellt, in der mittlerweile über 15.000 Flurstücke erfasst sind. Sie können künftig räumlich koordiniert in Biotopvernetzungsmaßnahmen einfließen.

Die Funktion der Agrarförderung spiele eine große Rolle, wenn sie die Betriebe finanziell für ihre ökologischen Aufwertungen belohnt, so die Einschätzung der NVS. Schachbrettfalter, Grillen, Erdkröten könnten so wieder Lebensräume zurückgewinnen. Nicht nur in Ackergewannen, sondern auch zwischen den Wingerten müssen die Graswege und Wegränder als lange Streifen blühend oder als Winterdeckung erhalten werden, fordert die NVS. Gezielt können diese Streifen mit mehrjähriger Brache oder mit Blühmischungen auch so angeordnet werden, dass sie Brücken bauen zwischen längst vorhandenen Biotopen.

Der Landwirt könne schauen, auf welchem seiner Äcker in der Nachbarschaft eine Verbindungsstrecke benötigt werde. Dies sei ganz im Sinne der NVS-Mitmachaktion „Unsre Biotope – Mehr machen mit!“.

Info

www.aktion-suedpfalz-biotope.de