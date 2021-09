Im Kreishaus der Südlichen Weinstraße in Landau ist noch bis 24. Oktober die Wanderausstellung „Unsere Heimat: Schätze des Landes Rheinland-Pfalz“ zu sehen. Die Schau richtet den Blick auf das reichhaltige kulturelle Erbe im Land. An jedem Ort, an dem die Ausstellung präsentiert wird, benennen ausgewählte Personen den Teil des kulturellen Erbes, der für sie in besonderer Weise für Heimat steht. In der Südpfalz sind Landrat Dietmar Seefeldt und die frühere Kreisbeigeordnete Marlies Meyring mit dem Wald beziehungsweise der Burg Trifels abgebildet. Die Ausstellung kann samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.