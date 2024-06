Unter dem Motto „... und es geht weiter ...“ beginnen am Dienstag, 2. Juli, die Wallfahrten zur St. Annakapelle auf dem Annaberg oberhalb von Burrweiler. Das Wallfahrtsamt zelebriert der Speyerer Diözesanbischof Karl-Heinz Wiesemann, der auch die Predigt halten wird. Weitere Wallfahrtstage sind am 9. Juli, 16. Juli, 23. Juli, 30. Juli, 10. August und am 17. August. An allen Tagen gibt es jeweils ab 9 Uhr eine Beichtgelegenheit, eine Anbetung sowie ein Rosenkranzgebet in der Kapelle. Um 10 Uhr beginnt das Wallfahrtsamt mit anschließender Prozession. Jeweils ab 8.30 Uhr fahren Pendelbusse von Burrweiler aus zur Kapelle und zurück.