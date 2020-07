Die Schuhmarke Waldläufer wird 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass spendet die Schwanheimer Firma 60.000 Euro für wohltätige Zwecke. 30.000 Euro fließen in ein Hilfsprojekt für Indien, die anderen 30.000 Euro werden für die Pflanzung von Setzlingen im Pfälzerwald verwendet.

„Das Thema Nachhaltigkeit spielt für uns schon immer eine wichtige Rolle. Schon unser Markenname symbolisiert die Verbundenheit mit der Natur“, sagt Geschäftsführer Willehad Bauer. Bereits 2010 sei eine 7000 Quadratmeter große Fotovoltaikanlange auf dem Firmendach errichtet worden, um nachhaltig Strom zu produzieren. Das nun unterstützte Setzlingsprojekt für klimastabilere Wälder entsteht in Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Das Kinderhilfsprojekt von Pater Allam Guntur in Indien förderte das Unternehmen bereits zum 50. Firmenjubiläum. Die Stiftung kümmert sich um obdachlose Kinder. „Wir konnten mit den Spenden ein Aids-Waisenhaus ins Leben rufen. Außerdem starteten 2013 die Planung und der Bau eines Obdachlosenheims“, berichtet Geschäftsführerin Michaele Hammer. Mit der aktuellen Spende soll das Heim erweitert werden, um dort auch obdachlose Kinder aufnehmen zu können.

Die Lugina-Schuhfabrik GmbH wurde 1960 in Lug von Günther Bauer gegründet. Kurz darauf führte er die Marke Waldläufer ein, unter der die Firma bis heute ihre Schuhe verkauft. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Schwanheim 80 Mitarbeiter, mehr als 3000 sind es in den Produktionsstätten im europäischen Ausland. Pro Jahr werden etwa 2,5 Millionen Paar Schuhe produziert. Das Familienunternehmen produziert verkauft seine Schuhe weltweit wie nach Japan, Israel oder in die USA.