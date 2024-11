Die neue Waldkugelbahn nahe der Falkenburg ist einmalig in der Region. Schon seit Wochen zieht sie die Besucher in Scharen an. Am Samstag ist offizielle Eröffnung.

Fast täglich sind die beiden großen Parkplätze an der Falkenburghalle überfüllt. So viele Familien mit kleinen Kindern wie zurzeit, die meisten mit Rucksäcken bepackt, hat die stille Landschaft im Naturschutzgebiet Tiergarten bisher kaum erlebt. Der Grund: die neue Waldkugelbahn. „Die Leute haben mir schon fast den Wald eingerannt“, seufzt Ortsbürgermeister Markus Schöffel. Kein Wunder. Das Gelände ist frei zugänglich. Facebook, Instagram und ein Internet-Video haben alles getan, Neugierde zu entfachen.

Förderzusage mit höchster Punktzahl

Das Projekt Holzkugelbahn hatte der Ortsgemeinderat noch in der Amtszeit von Manfred Schoch, Schöffels Vorgänger, bereits vor vier Jahren aufgegriffen. Ideengeber war Ratsmitglied Dieter Ecker. Auf einem Urlaubsausflug mit Familie in Baden-Württemberg hatte er im Remstal bei Schwäbisch Gmünd eine wesentlich größere Anlage erlebt. Er war begeistert und hatte den Bürgermeister bald für seinen Plan gewonnen, etwas Ähnliches auch nach Wilgartswiesen zu holen. Schoch räumte die bürokratischen Hürden beiseite. Es gelang ihm, eine Förderzusage zu erringen mit höchster Punktzahl von bis zu 75 Prozent, sodass fast alle Gemeinderäte vom Erfolg der Einrichtung überzeugt waren. Für die fünf schließlich verwirklichten Elemente der Kugelbahn lag kurz vor Beginn der Arbeiten ein Angebot von rund 63.700 Euro vor. Am Ende kamen doch Kosten von 69.478 Euro zusammen, wie Schöffel mitteilte. Der Förderbetrag für die Kugelbahn liegt bei 50.612 Euro.

Fünf Stationen

Das Areal erstreckt sich nördlich der Falkenburghalle unterhalb eines Felsabbruchs mit Aussichtsplattform, der sogenannten Deichenwand. Nach ihr ist die neue Attraktion Wilgartswiesens benannt worden, nämlich Deichenwand-Kugelbahn. Auf einem anfangs steil in den Wald aufsteigenden Pfad erreicht man einen Rundkurs von etwas zwei Kilometern Länge, auf dem sich die fünf Stationen der Kugelbahn verteilen, und landet später wieder am Ausgangspunkt. Der Anstieg ist für Kinder kein Problem. Schon Dreijährige meistern sie spielend. Älteren Menschen kann er schon einiges an Puste abverlangen. Hat man aber nach wenigen Minuten den oberen Weg erreicht, geht es angenehm, fast ebenerdig weiter.

Dieter Ecker hat den Bau der Kugelbahn von Anfang an miterlebt. Er wohnt gleich um die Ecke und weiß viel über Konstruktion und Beschaffenheit ihrer verschiedenen Elemente zu erzählen. Für den Rundgang hat er sein Enkelkind, den siebenjährigen Oskar, mitgebracht. Er will zeigen, was auf den sanft ins Tal hinabführenden Bahnen so allerhand abläuft. Die dazu benötigte Holzkugel in Tischtennisballgröße hat er dabei. Glattgeschliffen und mit dem Wappen Wilgartswiesens bedruckt, kann man sie an der Falkenburghalle aus einem Automaten ziehen. Eine Kugel kostet zwar zwei Euro, aber man darf sie behalten und nach Belieben einsetzen.

Steine als Aufstiegshilfe

Jede der fünf zwischen 30 bis 36 Metern langen Kugelbahnen ist verschieden gestaltet. Sie sind auf der Strecke so angeordnet, dass die Ansprüche an die zu Tal rollende Kugel von Element zu Element stetig zunehmen. Teils sind die Bahnen als Hohlkehle gefräst, teils auch gekantet oder V-förmig gebaut. Sie bestehen aus unbehandeltem, geschliffenem und splintfreiem Holz von Robinie, Eiche und Lärche. Verletzungen an den Händen sind nahezu ausgeschlossen. Für kleinere Kinder liegen entlang der Strecke flache Steine als Aufstiegshilfe bereit, damit sie den Lauf der Kugel gut verfolgen zu können.

Am Anfang der Strecke steht die überdachte, zwei Meter hohe Zick-Zack-Wand. Oskar wirft seine Kugel oben in den dosenartigen Behälter, und schon klackert sie hinab, bis sie schließlich unten nach dem Auslaufen in einen Kasten fällt. Solches Spielzeug, wenn auch im Miniformat, kennt Oskar aus eigenen Kleinkindertagen. Er eilt weiter zur zweiten Etappe. Dort nimmt die Kugel auf leicht gewundener Bahn ordentlich Fahrt auf. Oskar muss sich sputen, will er Schritt mit ihr halten. Auf ihrem Weg muss die Kugel über Abstürze springen, muss achtgeben, damit sie nicht aus der Bahn getrieben wird. Oskar gelingt es, sie bis zum Auslauf zu begleiten. An der dritten Station wartet auf die Kugel eine weitere Schikane, der Rinnentisch. Dort wird sie nämlich aus ihrem sicheren Kanal plötzlich in die schmale, gewundene Rinne eines offenen Bretts gezwängt. Oskar klatscht in die Hände. Geschafft.

Wettrennen in drei Spuren

Element Vier verlangt gleich zwei Lösungen. Der Anlauf ist noch recht harmlos, aber dann verschwindet die Kugel in einem senkrecht stehenden Kasten, im Murmelturm. Durch eine Glasscheibe gesehen, lässt sich verfolgen, wie sie auf mehreren abgeschrägten Brettern abwärts geschickt wird und nach manchem vor und zurück schließlich unten wieder ins Freie kommt. Noch stärker geprüft wird sie am Labyrinth-Tisch, gespickt mit sperrigen Pfosten, die sie in die Irre leiten wollen. Oskars Kugel erledigt die Aufgabe souverän. Doch am fünften, dem letzten Element, macht sich ein Konstruktionsfehler bemerkbar. Zunächst läuft alles rund. Die Bahn ist für ein Wettrennen in drei Spuren eingeteilt, die sich jedoch nach kurzer Strecke zu einer vereinigen und das Tempo verringern.

Opa Dieter hat vorsorglich auch eine Kugel eingesteckt und kündigt sich als Mitspieler an. Wie erwartet, übernimmt aber Oskars Kugel die Spitze, lässt sich selbst durch die eingebauten Sperren nicht aufhalten. Dann nehmen die Kugeln, hintereinander rollend, erneut Fahrt auf. Da steht aber ein Pfosten im Weg, um den sich die Bahn mehrfach herumwindet, Treppenhaus genannt. Schwupp – die Kugeln verschwinden in der Tiefe und bleiben stecken. „Das gibt’s doch nicht!“, murmelt Dieter Ecker. „Die Bahn hat einen Fehler, muss nachgeschliffen werden.“ Er kann die beiden Kugeln ganz unten nebeneinander liegen sehen, kann zum Glück durchs Gestänge hineingreifen und sie anschieben. Aber Oskar freut sich. Seine Kugel ist vorne geblieben.

Info

Die Einweihungsfeier für die Deichenwand- Holzkugelbahn Wilgartswiesen findet am Samstag, 9. November, um 11 Uhr an der Falkenburghalle statt.